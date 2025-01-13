İsrail, Dr. Ebu Safiyye'yi Mahkemeye Sevk Etti

Güncel

İsrail'in 28 Aralık'tan bu yana alıkoyduğu Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin oğlu, babasının herhangi bir suçlama olmaksızın Askalan Mahkemesine sevk edildiğini belirtti.

Filistin'de yayın yapan Şihab ajansının haberinde, Ebu Safiyye'nin oğlu İlyas Ebu Safiyye'nin açıklamasına yer verildi.

İlyas, yaptığı basın açıklamasında, İsrail güçlerinin 28 Aralık 2024'te hastaneye düzenlediği baskında çok sayıda sağlık personeli, yaralı ve yakınlarıyla birlikte alıkonulan babasının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ebu Safiyye'nin oğlu, babasının, tutulanlara yönelik kötü muameleleriyle tanınan Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde 10 gün tutulduktan sonra 3 gün önce Askalan Mahkemesine sevk edildiğini belirtti.

Babasının akıbetiyle ilgili gayri resmi ve doğru kaynaklardan bilgi edinemediklerini ifade eden İlyas, serbest bırakılan Filistinlilerin, kendilerine babasının ağır işkenceye maruz kaldığını, sağlık durumunun kötü olduğunu ve yakın zamanda yaralandığını bildirdiğini söyledi.

İlyas, "İsrail, bu ayın 22'sine kadar avukatın babamı ziyaret etmesini engelledi, gözaltı süresini Şubat'ın 13'üne kadar uzattı. Şu ana kadar Dr. Ebu Safiyye'ye yöneltilen herhangi bir suçlama bulunmuyor. Serbest bırakılan tutukluların ifadelerine göre, babam işkence ve kötü muamele altında yoğun bir soruşturmaya tabi tutuluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri, aralık ayı sonunda Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, Dr. Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.