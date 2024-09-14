İsrail'e 55 Roket Saldırısı

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- İsrail ordusu: "Safed ve çevresine 55 roket fırlatıldı"

TEL AVİV - İsrail ordusu, sabah saatlerinde Safed şehri ve çevresinin 55 roketle hedef alındığını duyurdu.

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde kuzeydeki Safed şehri ve çevresine 55 roket atıldığı bildirildi. İlk saldırıda 20, ikinci saldırıda 35 roket ateşlendiği aktarıldı. Roketlerin bir kısmının engellendiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü ifade edildi. Saldırıya karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki roketatarların vurulduğu belirtildi.

İsrail medyası ise İsrail'e ateşlenen roketlerden bazılarının yangına yol açtığını aktardı.