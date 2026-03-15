İsrail'e İHA Saldırısı: Sürekli Sirenler Çaldı

Hizbullah ve İran'ın, İsrail'in kuzeyine düzenlediği roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları gün boyu devam etti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in kuzeyine İHA'ların sızdığını ve bunların uzun süre vurulamadığını aktardı.

İHA'ların önlenmesi için yürütülen uzun süreli çaba nedeniyle Celile ve Nahariye'de sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının önlendiği savunulurken, kaç İHA'nın İsrail'e sızdığı ve kaçının düşürüldüğü konusunda bilgi paylaşılmadı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'nın, inceleme için bölgeye ekip sevk ettiği kaydedildi.

Öte yandan, İran ve Hizbullah tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle Celile ve Metula başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde gün boyu kısa aralıklarla saldırı sirenleri devreye girdi.