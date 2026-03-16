İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı Düzenlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı Düzenlendi

16.03.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'dan füzelerin atılmasıyla İsrail'de sirenler çaldı, halk sığınaklara yönlendirildi.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atıldığı tesbit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken, halktan sığınaklara inmeleri istendi.

İran'dan yapılan misillemenin hemen ardından Tel Aviv ve Lod kenti ile işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin merkezindeki Rishon Leziyon, Ness Ziona, Lod kentleri ile Shoham bölgesine şarapnellerin düştüğünü aktardı.

Öte yandan bazı şarapneller de Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki boş bir alana düştü.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah'dan" yapılan açıklamada ise Rishon Lezion'da şarapnellerin etkisiyle bir aracın maddi hasar gördüğü kaydedildi.

İsrail acil yardım servisleri ise ilk belirlemelere göre misillemede ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:21:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.