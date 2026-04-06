İsrail'e İran'dan Misilleme ve Saldırı Alarmı

İran'ın misillemesiyle eş zamanlı olarak Lübnan'daki Hizbullah'ın ve Yemen'deki Husilerin roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'in merkez, kuzey ve güneyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinde başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde bir saat aradan sonra tekrar sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı yönündeki açıklamanın ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler sesleri duyuldu.

İsrail acil yardım servis Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın çok başlıklı füzesinin parçalarının 27 yere düştüğü misillemeden bir saat sonra ateşlediği füze nedeniyle 7 noktadan düşme ihbarı aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, yaralanma ihbarı alınmadığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemesine eş zamanlı olarak Hizbullah ve Husilerin de İsrail'e saldırı düzenlediğini aktardı.

Husiler tarafından fırlatılan iki İHA nedeniyle İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde sirenlerin çaldığı ve İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilen haberde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan saldırılarının sürdüğü kaydedildi.

Hizbullah'ın roket ve İHA saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.