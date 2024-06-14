İsrail'e Lübnan'dan Roket Saldırısı: 35 Roket Atıldı

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İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona ve yakınlarındaki bir yerleşim birimine bu sabah 35 roketin atıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Lübnan topraklarından Kiryat Şimona ve yakınlarındaki Kfar Szold yerleşim birimine 35 roket atıldı.

Roketlerden bir kısmı hava savunma sistemiyle etkisiz hale getirilirken, bir kısmı ise Kiryat Şimona'da hasara yol açtı ve Kfar Szold yakınlarında yangına neden oldu.

Roket saldırısının ardından İsrail jetleri, Hizbullah Hareketi'ne ait Lübnan'ın güneyindeki birkaç hedefi vurdu.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, İsrail'in son günlerde düzenlediği saldırılarda üst düzey bir Hizbullah mensubunun ölmesiyle gerginlik arttı.

Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah'ın, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyurulmuştu.