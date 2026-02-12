İsrail, Eilat'ta Askeri Tatbikat Yaptı - Son Dakika
İsrail, Eilat'ta Askeri Tatbikat Yaptı

12.02.2026 20:38
İsrail ordusu, İran'la olumsuz görüşmeler sonrası Eilat'ta askeri tatbikat gerçekleştirdi.

ABD- İran görüşmelerinden sonuç çıkmaması halinde İran'a saldırı ihtimalinin gündemde olduğu bir dönemde, İsrail ordusu Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat ve Vadi Arabe bölgelerinde "muhtemel en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olmak" amacıyla tatbikat yaptı.

Haberde ifadelerine yer verilen ismi açıklanmayan İsrailli bir askeri kaynak, tatbikatta ordunun "karşılaşabileceği son derece tehlikeli senaryolara karşı eğitim aldığını" belirtti.

Tatbikatta, Eilat ve çevresinin füze saldırılarıyla hedef alınması ile Ürdün sınırı ve Kızıldeniz üzerinden ülkeye sızma girişimleri gibi senaryoların değerlendirildiği aktarıldı.

Ayrıca Yemen'deki silahlı grupların deniz yoluyla Eilat Körfezi'ne yönelmesi ya da karadan bölgeye saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı hazırlık yapıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Yemen'deki Husileri takip ettiği ve "doğu cephesinde tehdit oluşturabilecek unsurların askeri kapasitelerini de izlediği" öne sürüldü.

ABD ile İran arasında müzakereler sürerken İsrailli yetkililer, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını belirtiyor.

İran lideri Ali Hamaney, 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bir gün sonra 2 Şubat'ta İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

