İsrail, El Halil'de Filistinlilerin dönüşüne 5'inci gün de izin vermedi - Son Dakika
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İsrail, El Halil'de Filistinlilerin dönüşüne 5'inci gün de izin vermedi

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İsrail ordusu, El Halil'in Celde Mahallesi ve Ayn Deyr Bahha bölgesinde evlerinden çıkardığı onlarca Filistinlinin dönüşüne 5'inci gün de izin vermedi. Celde Mahallesi girişinde gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güçleri ses bombalarıyla müdahale etti.

EL İsrail ordusu, salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Celde Mahallesi ve Ayn Deyr Bahha bölgesinde "askeri operasyon" gerekçesiyle evlerinden çıkardığı onlarca Filistinlinin evlerine dönmesine yerinden edilmelerinin 5'inci gününde de izin vermedi.

Onlarca Filistinli, evlerine dönme talebiyle Celde Mahallesi girişinde gösteri düzenledi.

Bölgede yoğun konuşlanan İsrail ordusu, Filistinlilerin evlerine ulaşmasını engelledi.

Göstericiler, İsrail'in uyguladığı "toplu cezalandırmayı" kınayan sloganlar attı.

İsrail güçleri, göstericilere ses bombalarıyla müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

Gösteriye katılan Kudüs Hukuki Yardım Merkezi Araştırmacısı Hişam eş-Şerbati, Celde ve Ayn Deyr Bahha bölgeleri sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verilmesini talep ettiklerini belirtti.

Şerbati, iki bölgenin sakinlerinin maruz kaldığı uygulamanın "uluslararası hukuka aykırı bir etnik temizlik ve zorunlu göç" olduğunu vurguladı.

Filistinlilerin evlerine dönme hakkının hukuk tarafından güvence altına alındığını belirten Şerbati, "askeri operasyon" bahanesiyle insanların bireysel veya toplu olarak yerinden edilemeyeceğini kaydetti.

Şerbati, "Yaşananlar bir askeri operasyon değil, toplu cezalandırma ve halkı yerinden etme politikasıdır." ifadesini kullandı.

El Halil kentinin Belediye Başkanı Yusuf el-Caberi ise daha önce yaptığı açıklamada, "Filistin'in en büyük kenti olan El Halil, maalesef 5 gündür İsrail işgal güçlerinin şiddetli kuşatmasına ve toplu cezalandırma uygulamalarına maruz kalıyor." demişti.

El Halil'de saldırı ve kuşatma

El Halil'deki askeri saldırı ve kuşatma, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kuşatmanın başlamasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

El Halil'deki gelişmeler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da artan askeri baskınlar, Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, konut ve iş yerlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve zorla yerinden etme uygulamalarıyla birlikte yaşanıyor.

Kaynak: AA
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