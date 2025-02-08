İsrail, Esirlerle Aile Buluşmasını Yayınladı

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- İsrail, serbest bırakılan esirlerin aileleriyle buluşma anlarını yayınladı

TEL AVİV - İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın bugün serbest bıraktığı Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin aileleriyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesindeki 5. takas süreci de gerçekleşti. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli 3 esiri Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin Selahaddin Caddesinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise, 56 yaşındaki Ohad Ben Ami, 52 yaşındaki Eli Sharabi ve 34 yaşındaki Or Levy'nin serbest bırakılmalarının ardından o anları paylaştı. Yayınlanan görüntülerde, Ben Ami, Sharabi ve Levy'nin Kızılhaç yetkilileri tarafından İsrail askerlerine teslim edildikleri ve Sheba Tıp Merkezi'nde aileleriyle bir araya geldikleri anlar yer aldı.