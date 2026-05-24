İsrail, Filistin Arazilerine Saldırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da kaçak yerleşimlere yol açmak için buldozerlerle Filistinlilere ait arazileri kazdı ve Kudüs'ün batısında da bir ana yolu trafiğe kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Tubas kentine bağlı Atuf köyünde Filistinlilerin arazilerini tahrip etti.

İsrail askerleri, kaçak İsrail yerleşimlerine yol götürmek amacıyla köydeki bir yolu toprak setlerle kapattı, çevresindeki geniş bir araziyi buldozerlerle kazdı ve su şebekesini kullanılamaz hale getirdi.

Askerler ayrıca, Kudüs'ün kuzeybatısında 8 köyü birbirine bağlayan bir ana yolu trafiğe kapattı.

Öte yandan, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in batısındaki Nehhalin kasabasında Filistinlilerin arazilerinde hayvanlarını otlatarak ekinlere ve zeytin ağaçlarına zarar verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece nisan ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik toplam 1637 saldırı gerçekleştirdi.