İsrail, Filistin Arazilerine Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Filistin Arazilerine Saldırdı

24.05.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazileri kazdı ve yolları trafiğe kapattı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da kaçak yerleşimlere yol açmak için buldozerlerle Filistinlilere ait arazileri kazdı ve Kudüs'ün batısında da bir ana yolu trafiğe kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Tubas kentine bağlı Atuf köyünde Filistinlilerin arazilerini tahrip etti.

İsrail askerleri, kaçak İsrail yerleşimlerine yol götürmek amacıyla köydeki bir yolu toprak setlerle kapattı, çevresindeki geniş bir araziyi buldozerlerle kazdı ve su şebekesini kullanılamaz hale getirdi.

Askerler ayrıca, Kudüs'ün kuzeybatısında 8 köyü birbirine bağlayan bir ana yolu trafiğe kapattı.

Öte yandan, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in batısındaki Nehhalin kasabasında Filistinlilerin arazilerinde hayvanlarını otlatarak ekinlere ve zeytin ağaçlarına zarar verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece nisan ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik toplam 1637 saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Ramallah, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Filistin Arazilerine Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 18:54:39. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, Filistin Arazilerine Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.