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İsrail, Filistin'i destekleyen kişilerin isimlerini bombaların üzerine yazıyor - Son Dakika
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İsrail, Filistin'i destekleyen kişilerin isimlerini bombaların üzerine yazıyor

İsrailliler, Filistin'i destekleyen ve sosyal medyada paylaşımlar yapan yüksek takipçili hesaplara sahip kişilerin isimlerini Gazze'ye atılacak bombaların üzerine yazıyor. İsrail ordusunun daha önce çocuklara bombaların üzerine yazılar yazdırdığı biliniyor. Bu kez ise ABD'nin gönderdiği bombaların üzerine Filistin'i destekleyen tanınmış kişilerin isimlerinin yazılmasına izin verildi. Söz konusu isimler, sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.

İsrail, Filistin\'i destekleyen kişilerin isimlerini bombaların üzerine yazıyor
17.12.2023 - 15:53,
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İsrailliler, Filistinlilere saldırılara karşı sosyal medyada paylaşımlar yapan ve Filistin'i destekleyen yüksek takipçili hesaplara sahip kişilerin isimlerini Gazze'ye atılacak bombaların üzerine yazıyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, daha önce de çocuklara bombaların üzerine yazılar yazdıran İsrail ordusunun bu kez ABD'nin gönderdiği bombaların üzerine Filistin'i destekleyen tanınmış kişilerin isimlerinin yazılmasına izin verdiği görüldü.

Gazze'ye atılması planlanan bombaların üzerinde Cenk Uygur, Anastasia Maria Loupis ve Jackson Hinckle gibi İsrail'i eleştiren ve sosyal medyada yüksek takipçili kişilerin isimlerinin yer alması dikkati çekti.

Söz konusu isimler, sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.

Türk kökenli Amerikan vatandaşı eski MSNBC sunucusu Cenk Uygur, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD yönetiminin Gazze'de soykırıma varan saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği askeri desteği eleştirdi.

Uygur, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail ordusu benim hakkımda endişeli ve adımı bombalarının üzerine yazmışlar. Onlar (endişeli olmakta) haklı. Ben masum Filistinli çocukları öldürmelerine izin vermem. Eğer yetkili ben olsaydım benim adım orada olmazdı çünkü o bombalar orada olmazdı! Paramızı masum çocukları öldürmek için harcamazdım."

Sosyal medyada kullanıcıları, İsrail'in, Gazze'ye atılacak bombaların üzerine isimlerini yazarak Gazze'deki duruma ve İsrail işgaline karşı çıkan söz konusu isimleri tehdit etmeyi amaçladığı yorumlarını yaptı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Filistin'i destekleyen kişilerin isimlerini bombaların üzerine yazıyor - Son Dakika
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