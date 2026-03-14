İsrail, Filistinli Ailenin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi - Son Dakika
İsrail, Filistinli Ailenin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi

14.03.2026 16:40
İsrail ordusu, El Halil'de bir Filistinli esirin ailesine ait evi yıktı, aile boşaltmaya zorlandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesinde, Filistinli bir esirin ailesine ait bir evi yıktı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Dura beldesine baskın düzenledi.

Askerlerin, Filistinli esir Azmi Nadir Ebu Hileyl'in ailesini, bir binanın üçüncü katında bulunan dairelerini boşaltmaya zorladığı, ardından daireyi patlayıcılarla yıktığı belirtildi.

Yıkılan dairede 10 kişilik bir ailenin yaşadığı, patlamanın tüm binada hasara yol açtığı ve komşu evlerde de çatlaklara neden olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklara göre, daire sahibi Nadir Ebu Hileyl, İsrail askerlerinin oğlu Muhammed'i şiddetle darbettiğini, evdeki eşyaları kırdığını ve kalanları pencerelerden atmaya zorladığını söyledi.

Aynı kaynaklar, İsrail ordusunun Şubat ayı başlarında Ebu Hileyl ailesine daireyi yıkma ihtarı gönderdiğini, Azmi Ebu Hileyl'i Aralık 2014'te Beytüllahim yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin ölümüne yol açan silahlı saldırıya katılmakla suçladığını ifade etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, fiili durum yaratma amacıyla Batı Şeria'daki operasyonlarını yoğunlaştırdığı, bu kapsamda öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim genişletme gibi uygulamaların arttığı belirtiliyor.

Bu süreçte, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 1127'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 22 bin Filistinlinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Filistinli Ailenin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
SON DAKİKA: İsrail, Filistinli Ailenin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Advertisement
