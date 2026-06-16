İsrail, Filistinli Aşırılara 1,89 Milyon Dolar Fon Sağlayacak - Son Dakika
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İsrail, Filistinli Aşırılara 1,89 Milyon Dolar Fon Sağlayacak

16.06.2026 00:51
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İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da aşırı sağcı 'Tepe Gençleri'ne 1,89 milyon dolar ayıracak.

İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere saldıran aşırılıkçı "Tepe Gençleri" adlı suç örgütüne bu yılın sonuna kadar 1,89 milyon dolar fon sağlayacağı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti aşırı sağcı "Tepe Gençleri" örgütüne devlet bütçesinden 5,5 milyon şekel (1,89 milyon dolar) finansman sağlamayı planlıyor. Ayrılan bütçenin dağıtımından ise İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook sorumlu olacak.

Söz konusu plana göre, Batı Şeria'nın muhtelif noktalarında bulunan 657'den fazla şiddet yanlısı örgüt üyesinin her birine, gıda ve giyim masraflarının karşılanması amacıyla aylık 550 dolar ödenecek.

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı organize terörü destekleme ve finanse etmedeki rolünün resmi kanıtı olduğunu belirtti.

Fettuh, İsrail hükümetinin, bu kararla, Filistinlilere karşı öldürme, kundakçılık, korkutma ve etnik temizlik suçları işleyen yerleşimci çetelerine siyasi, hukuki ve mali koruma sağladığını kaydetti.

Fettuh, bu kararı, işgal altındaki Filistin topraklarında güç ve şiddet yoluyla daha fazla saldırıyı teşvik etme ve kolonyal gerçekleri dayatma yönünde açık bir girişim olarak nitelendirdi.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre "Tepe Gençleri", Batı Şeria'da Filistinlilere ait mülklerin ve ağaçların tahrip edilmesinden, topraklara el konulmasından ve çeşitli şiddet eylemlerinden sorumlu tutuluyor.

Grup ayrıca, Filistin topraklarının gasbedilmesi amacıyla faaliyet gösteren aşırılık yanlısı Siyonist "Gush Emunim" (İnanç Bloğu) hareketinin bir uzantısı olarak kabul ediliyor.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yer alan habere göre, zamanlarının çoğunu Batı Şeria'nın tepelerinde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşim yerlerinde geçiren "Tepe Gençleri" üyeleri her gün hahamlardan eğitim alıyor. Örgüt, Filistinlileri Ürdün Nehri'ne kadar sürmek amacıyla cinayet işlenmesi ve Filistinlilere ait taşınmazların yakılması da dahil olmak üzere her türlü şiddet eyleminin meşru olduğu yönünde bir ideolojiyi benimsiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Filistinli Aşırılara 1,89 Milyon Dolar Fon Sağlayacak - Son Dakika

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