- İsrail, Filistinli belediye başkanını öldürdü
GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi'nin belediye başkanı Hatem el-Ghamri, İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.
İsrail güçleri Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda yer alan konsey binasını hedef aldı. Yerel kaynaklara göre saldırıda Maghazi Belediye Başkanı Hatem el-Ghamri ve 4 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Ghamri'ye yönelik suikast, kaos ortamı oluşturmayı ve insani krizi arttırmayı amaçlayan bir savaş suçudur" ifadesi kullanılarak, saldırıdan ABD yönetimi ve uluslararası toplumun da sorumlu olduğu belirtildi. Uluslararası topluma İsrail'e yönelik insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılması çağrısı yapılan açıklamada, 7 aydır devam eden soykırımın durdurulması için baskı yapılması talep edildi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazesi Deir el-Balah'taki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilerek, cenaze namazlarının kılınmasının ardından toplu mezarlığa defnedildi.
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