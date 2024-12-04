İsrail, Filistinlileri Beyt Lahiya'dan Zorla Göç Ettiriyor

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İsrail ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde kalan Filistinlileri zorla göç ettiriyor.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

İsrail ordusunun gece Beyt Lahiya'da bir dizi hava saldırısı düzenlendiğini ve bölgede yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulun çevresini de topçu atışlarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Bu saldırıların ardından her türlü zorluğa rağmen topraklarından ayrılmak istemeyen Filistinlilerin İsrail askerlerince göçe zorlandığı kaydedildi.

Al Jazeera muhabiri Enes El-Şerif'in aktardığına göre, İsrail askerleri insansız hava araçlarıyla yaptıkları anonslarla Beyt Lahiya'daki Filistinlilerden sığındıkları merkezleri terk etmelerini istedi.

Şerif, İsrail askerlerinin silah zoruyla Beyt Lahiya'da binlerce kişiyi göçe zorladığını kaydetti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde de çoğunluğu kadın ve çocuk yüzlerce Filistinlinin yıkıntılar arasında Beyt Lahiya'dan göç ettiği görülüyor.

İsrail askerlerince göçe zorlanan Filistinlilerin yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla bölgeden ayrıldığı, Beyt Lahiya'dan ise saldırılar nedeniyle siyah dumanların yükseldiği kameraya yansıyor.

İsrail ordusunun saldırılar nedeniyle Beyt Lahiya'da oluşan ağır yıkım ise dikkati çekiyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıların başlamasından bir gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.