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İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin Afrika'ya göç ettirilmesi iddialarını reddetti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin Afrika'ya göç ettirilmesi iddialarını reddetti

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Afrika ülkelerine taşınması iddialarını reddederek, böyle bir araştırmalarının olmadığını belirtti. İsrailli yetkililerin Kongo ile gizli görüşmeler yürüttüğü haberleri üzerine Kongo Hükümeti de bu iddiaları yalanladı.

İsrail, Gazze\'deki Filistinlilerin Afrika\'ya göç ettirilmesi iddialarını reddetti
09.01.2024 - 23:31,
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İsrail, saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç ettirilmesi için Kongo ile gizli görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberlerin ardından, Filistinlilerin Afrika'daki ülkelere taşınması için bir araştırmaları olmadığını bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Haiat, konuya ilişkin haberlere yanıt olarak, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Afrika ülkelerine taşınmasının uygulanabilirliğini araştırmıyor." ifadesini kullandı.

Times of Israel haber sitesinin 3 Ocak'taki haberinde, İsrailli yetkililerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve diğer bazı ülkelerle, Filistinli mültecilerin kabulü konusunda gizli görüşmeler yürüttükleri ileri sürülmüştü.

Kongo Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Medyada yer alan haberlerin aksine, KDC ile İsrail arasında, KDC topraklarında Filistinli mültecilerin kabulü konusunda herhangi bir müzakere, tartışma veya girişim olmamıştır." ifadesini kullanmıştı.

Fransız gazeteci Jean Quatremer ise, İsrailli yetkililerin, Gazzelileri başka ülkelere göç ettirmek istemesinin, Nazilerin 1933'te Yahudilere yönelik projelerini hatırlattığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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