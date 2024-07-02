İsrail, Gazze-Avrupa Hastanesi'nin tahliyesini istedi - Son Dakika
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İsrail, Gazze-Avrupa Hastanesi'nin tahliyesini istedi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan Gazze-Avrupa Hastanesi'nin tahliyesi istendi. Hastane çalışanları, hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı. Tahliye edilenler, kent merkezindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildi. Hastanenin veya çevresinin bombalanması durumunda zarar görecekleri endişesiyle tıbbi alet ve cihazların da tahliye edildiği bildirildi.

02.07.2024 05:09
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.

AA muhabirine konuşan sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesi'nden tahliye edilen hasta ve yaralıların kent merkezindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

Kaynaklar, hastanenin veya çevresinin bombalanması durumunda zarar görecekleri endişesiyle ekiplerin "hastanedeki tıbbi alet ve cihazları da tahliye etmeye başladığını" bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

Kaynak: AA

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