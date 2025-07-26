İsrail, Gazze'de 1000 Tır Yardımı İmha Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Gazze'de 1000 Tır Yardımı İmha Etti

26.07.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli askerler, Gazze'ye girişine izin verilmeyen yardım tırlarını imha ettiklerini açıkladı.

İsrailli askerler, Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmeyen ve haftalarca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda güneş altında bekletilerek çürümeye terk edilen 1000'den fazla yardım tırındaki gıda, içme suyu ve tıbbi malzemeyi imha ettiklerini itiraf etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, imha edilen tırlar on binlerce yardım paketi taşıyordu. Ancak Gazze'ye girişlerine izin verilmediği için İsrailli askerler tarafından haftalarca güneş altında bekletilerek bozuldu.

KAN televizyonuna yardım tırlarıyla ilgili konuşan İsrailli subay, "Her şeyi toprağa gömdük. Bazı yardım malzemelerini de yaktık." diyerek olayı doğruladı.

Subay, "Hala güneş altında bekleyen binlerce yardım malzemesi paketi var. Gazze'ye sokulmazlarsa onları da imha edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Depolar dolu ama yardım giremiyor"

İsrail ordusundan yetkililer, Gazze'ye yardım geçişlerinde günlük 100 ila 150 tıra izin verildiğini öne sürerken, bunların büyük bölümünün boşaltılamadığını söyledi.

Bir başka subay da "Yardım mekanizması işlemiyor. Tırlar duruyor, yollar bozuk, koordinasyon yok. Şu anda dünyanın en büyük tahıl deposuna sahibiz ama buradaki ürünler taşınmazsa onları da gömeceğiz." diye konuştu.

Bu gelişmenin, Gazze'de her geçen gün derinleşen açlık ve kıtlık krizinin ortasında yaşanması dikkati çekti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 83'ü çocuk 122'ye ulaştığını açıklamıştı.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

Dünya Gıda Programı açıklamasında, Gazze'de yaşayan her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini ve kıtlığın yayılma riski taşıdığını bildirmişti.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Hamas'la yapılmış ateşkes ve esir takası anlaşmalarını uygulamaktan kaçınıyor. Aynı tarihten itibaren Gazze'ye girişe hazır bekleyen yüzlerce yardım tırı sınırda yığılmış durumda. İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Güneş, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de 1000 Tır Yardımı İmha Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
65 yıl sonra Türkiye’ye iade edildi Kentte büyük heyecan 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi! Kentte büyük heyecan
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
Dolar ve Euro güne düşüşle başladı İşte 25 Temmuz güncel kurlar Dolar ve Euro güne düşüşle başladı! İşte 25 Temmuz güncel kurlar
Antik Mısır’da 5.000 yıl önce uygulanan tüyler ürpertici gömü ritüeli ortaya çıktı Antik Mısır'da 5.000 yıl önce uygulanan tüyler ürpertici gömü ritüeli ortaya çıktı
Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak İşte aranılan şartlar Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak! İşte aranılan şartlar
Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı Sadece 60 dolara mal oluyor 56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor
Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat
Jhon Duran’dan Osimhen için olay sözler Jhon Duran'dan Osimhen için olay sözler

09:50
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti, Bakan Şimşek’ten “Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi“ mesajı
Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti, Bakan Şimşek'ten "Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi" mesajı
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
00:43
Hatay’dan acı haber Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
11:35
Kenan İmirzalıoğlu’ndan samimi itiraf: Yakışıklılık yetmez, zeka şart
Kenan İmirzalıoğlu'ndan samimi itiraf: Yakışıklılık yetmez, zeka şart
11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
11:31
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
11:24
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
11:24
O mesafeden tazyikli su sıkılır mı Genç kız hayatının şokunu yaşadı
O mesafeden tazyikli su sıkılır mı? Genç kız hayatının şokunu yaşadı
11:20
Otomotivde tarihi rekor Kocaeli’de üretilen her 10 araçtan 9’u yurt dışına gitti
Otomotivde tarihi rekor! Kocaeli'de üretilen her 10 araçtan 9'u yurt dışına gitti
11:19
Yarışmacı kendisinden ayrılma kararı alan kız arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu
Yarışmacı kendisinden ayrılma kararı alan kız arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 09:58:19. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de 1000 Tır Yardımı İmha Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.