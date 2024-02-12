İsrail, Gazze\'de 2 Gazeteciyi Daha Öldürdü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 gazeteciyi daha öldürdüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Refah ve Cibaliye kentlerine düzenlediği saldırılarda gazeteci Ela Hasan el-Hıms ile Enğam Ahmed Advan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü gazetecilerin sayısının 126'ya çıktığı kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri " Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 Filistinli yaralandı.