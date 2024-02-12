İsrail, Gazze\'de 2 Gazeteciyi Daha Öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 gazeteciyi daha öldürdüğü bildirildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Refah ve Cibaliye kentlerine düzenlediği saldırılarda gazeteci Ela Hasan el-Hıms ile Enğam Ahmed Advan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü gazetecilerin sayısının 126'ya çıktığı kaydedildi.
Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri " Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 Filistinli yaralandı.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul'un 10 ilçesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi adayları kesinleşti. İstanbul'da Gürsel Tekin, Malatya'da ise Veli Ağbaba aday olarak belirlendi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu bir organizasyon düzenledi. Doğum gününde ailece kamera karşısına geçen çift, gözlerden uzak büyüttükleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez gösterdi.
Haber sunucusu Veyis Ateş hakkında kara aklamakla suçlanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi iddiasıyla nüfuz ticareti davası açıldığı Gazeteci İsmail Saymaz tarafından duyuruldu. Ateş, davayı doğrularken durumu, 'Haksız itham ve iftirayı' anlatmak için 'fırsat' olarak yorumladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Çeyrek final turunda Beşiktaş - Konyaspor, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe ve Galatasaray - Fatih Karagümrük ile eşleşti.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Gazze'de 2 Gazeteciyi Daha Öldürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?