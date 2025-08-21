İsrail, Gazze'de 200 ailenin sığındığı çadırları "tahliye" uyarısından sonra bombaladı - Son Dakika
İsrail, Gazze'de 200 ailenin sığındığı çadırları "tahliye" uyarısından sonra bombaladı

21.08.2025 14:11
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampı, "tahliye" uyarısının ardından bombalayarak yok etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırların boşaltılmasını istedi.

Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 Filistinli ailenin sığındığı alan, İsrail'in "tahliye" uyarısından kısa süre sonra 3 savaş uçağı tarafından bombalandı.

Görgü tanıkları, çadırlarda yaşayan Filistinlilerin telefonlarına uyarı mesajlarının gelmesinin ardından büyük bir panikle çadırları terk ettiğini aktardı.

İsrail savaş uçaklarının bombardımanıyla çadırlar ve içindekilerin yok olduğunu söyleyen tanıklar, İsrail saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerden kaçan Filistinli 200 ailenin tekrar sokakta kaldığını kaydetti.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları ise İsrail'in çadır kampa yönelik hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin halkını "güvenli bölgeler" olarak iddia ettiği güneye doğru göçe zorladıktan sonra çeşitli saldırılarla hedef alıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:26
