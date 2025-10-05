İsrail, Gazze'de Askeri Varlığını Sürecek - Son Dakika
İsrail, Gazze'de Askeri Varlığını Sürecek

İsrail, Gazze'de Askeri Varlığını Sürecek
05.10.2025 02:50
İsrail, ABD'nin Gazze planına göre bölgedeki üç stratejik noktada askeri varlığını sürdürecek.

İsrail devlet televizyonu KAN'da ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, esir takası anlaşmasının uygulanması ve ordunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesinin ardından bile İsrail, Gazze ve çevresindeki üç stratejik noktada uzun vadede askeri varlığını sürdürmeyi planlıyor.

ABD YÖNETİMİNE İLETTİLER

İsrailli yetkililer, ordunun Gazze Şeridi sınırları içerisinde bir tampon bölgede (alanı belirtilmedi), Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda ve Gazze kentinin doğusunda bulunan "70. Tepe" (Mintar Tepesi) bölgesinde kalmasını içeren planın ayrıntılarını Washington yönetimine iletti.

"İSRAİL İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

"Bu noktaların İsrail için hayati önem taşıdığı, ona sahada üstünlük sağladığı ve takip ve kontrol gücü kazandırdığı" iddia edilen haberde, ABD yönetiminin, İsrail'in, çekilmenin ilk aşaması uygulandıktan sonra bu noktalarda kalması gerektiği konusunu anlayışla karşıladığı öne sürüldü.

Habere göre ayrıca "Plan, İsrail ordusunun, tüm esirlerin salıverilmesinin ardından çatışma bölgelerinden çekilmesini öngörüyor. Ordu Gazze Şeridi'nde geçici olarak sarı hatta kalacak daha sonra güvenlik durumunu yönetmek için ABD yetkisi altında faaliyet gösteren yabancı güçlerin bölgeye girmesiyle eş zamanlı olarak kırmızı hatta çekilecek." Son aşamada ise "ordunun Gazze Şeridi sınırlarında konuşlanması, Philadelphi Koridoru'nda ve 70. Tepe bölgesinde kontrolünü sürdürerek muhtemel güvenlik tehditlerini engellemeye devam etmesi bekleniyor."

NE OLMUŞTU?

Hamas dün ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bir hafta içinde Gazze'deki İsrailli canlı ve ölü esirlerin serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun "Gazze'nin derinlerinde işgalinin süreceğini" ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Askeri Varlığını Sürecek - Son Dakika

İsrail, Gazze'de Askeri Varlığını Sürecek
