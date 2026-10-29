İsrail, Gazze\'de ateşkese rağmen sivilleri vurdu, bugün 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen bugün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 3'e yükseldi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğusunda bir grup sivili hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail'in söz konusu saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinde tahliye uyarısından kısa süre sonra Saftavi Mahallesi'ndeki bir evi bombaladı. Saldırıda meydana gelen can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Megazi Mülteci Kampı'nın girişinde seyir halindeki sivil bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yayımlanan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1574 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 687 kişi yaralandı, enkaz altından ise 845 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 570, yaralı sayısı ise 175 bin 808 olarak açıklandı.