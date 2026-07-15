İsrail, Gazze\'de Ateşkesi İhlal Ediyor

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürerek Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çok sayıda noktayı yoğun hava saldırılarıyla hedef aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah, Megazi Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda tahliye uyarısı yaptığı evleri peş peşe bombaladı.

İsrail ordusu önce Deyr el-Belah'ın güneyindeki Buruk Caddesi'nde Berake ailesine ait ev için tahliye uyarısı yaptı. Kısa süre sonra savaş uçaklarının düzenlediği şiddetli saldırıda ev tamamen yıkıldı.

İsrail savaş uçakları daha sonra Megazi Mülteci Kampı'nda Kasr es-Sultan Salonu çevresinde Nebrisi ailesine ait evi de tahliye uyarısının ardından hedef aldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Hasayine bölgesinde de Matar ailesine ait ev İsrail hava saldırısıyla yıkıldı.

Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, Nusayrat'taki saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu ayrıca iki saatten kısa süre içinde dördüncü kez, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki 6. Blok sakinlerine yeni tahliye uyarısı yayımladı.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nin doğusunda ise İsrail tanklarının ilerlediği, bölgenin yoğun topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Han Yunus'un doğusunda da İsrail ordusunun çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurduğu belirtildi.

Gazze'deki hastane kaynaklarına göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara saldırıları ile tahliye emirlerini sürdürüyor.