İsrail, Gazze'de aylardır alıkoyduğu ikisi kadın 9 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılar sırasında alıkoyduğu ikisi kadın 9 Filistinliyi, aylar sonra serbest bıraktı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de alıkonulan ve İsrail hapishanelerinde tutulan 9 Filistinlinin bırakıldığı; Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği belirtildi.

Serbest bırakılanların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu, Filistinlileri, Deyr el-Belah kentinin doğusunda bulunan Kissufim geçiş noktasında salıverdi.

Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait otobüs ve araçlarla Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bölgede alıkoyduğu Filistinlileri zaman zaman serbest bırakıyor.

Daha önce salıverilen Filistinliler, yaptığı açıklamalarda İsrail hapishanelerinde "ağır fiziksel işkence" ile yetersiz beslenme ve yaralanmalardan muzdarip kişilerin çoğunun serbest bırakıldığını aktarmıştı.