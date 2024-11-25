İsrail Gazze'de Saldırı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Saldırı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombaladı; 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

25.11.2024 22:47
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Bereket bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda evdeki 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, evin enkazından yaralıların da çıkartıldığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Saldırı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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