İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Bereket bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda evdeki 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları, evin enkazından yaralıların da çıkartıldığını aktardı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Gazze'de Saldırı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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