İsrail Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda en az 6 Filistinli sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir grup vatandaşı hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda en az 4 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan ed-Dave mevkiinde de İsrail'in sivilleri hedef alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, diğer bazı kişiler yaralandı.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinin çevresinde bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 850 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 862 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 809 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1793'e çıktı, yaralıların sayısı da 12 bin 590'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.