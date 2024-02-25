İsrail Heyeti, Gazze\'deki Ateşkes Görüşmeleri İçin Doha\'ya Gidecek

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KUDÜS, 25 Şubat (Xinhua) -- İsrail savaş kabinesi, Gazze'de ateşkes sağlanmasıyla ilgili görüşmelere devam etmek üzere bir heyetin gelecek hafta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesine karar verdi.

İsrailli bir yetkilinin Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, üst düzey olmayan yetkililerden oluşan heyet, anlaşmadaki insani konuların teknik yönlerini görüşmekle görevlendirildi.

Söz konusu anlaşma dört buçuk aydır devam eden savaşa ara verilmesini, Gazze'de Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardımların artırılmasını içeriyor.

Telefon ile yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlar Paris'teki görüşmeler hakkında bilgilendirildi. Katarlı, Mısırlı ve ABD'li arabulucular tarafından yürütülen görüşmeler hafta sonu yapılıyor.

İsrailli yetkililer Paris'teki görüşmelerin yapıcı geçip bir anlaşmanın genel hatlarına ulaşıldığını belirtirken Hamas görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildiği yönündeki haberleri yalanladı.