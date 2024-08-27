İsrail, Gazze'deki esirlerden birini sağ olarak kurtardı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki esirlerden birini sağ olarak kurtardı

İsrail, Gazze\'deki esirlerden birini sağ olarak kurtardı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki esirlerden birinin bugün erken saatlerde sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılan esirin 52 yaşındaki Kaid Farhan el-Kadi olduğu belirtildi.

27.08.2024 17:17
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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki esirlerden birinin bugün erken saatlerde sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Ordu yaptığı açıklamada kurtarılan esirin 52 yaşındaki Kaid Farhan el-Kadi olduğunu bildirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu ve kontroller için hastaneye kaldırıldığı belirtilen Kadi'nin güneydeki Rahat şehrinin yakınlarındaki Bedevi topluluğundan olduğu aktarıldı.

İsrail'deki Kanal 14'ün haberine göre, Gazze'de canlı olarak bulunan Bedevi esire "şans eseri" ulaşıldı ve esirin yanında herhangi bir koruma yoktu.

Gazze'de halen 110 kadar İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki esirlerden birini sağ olarak kurtardı - Son Dakika

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