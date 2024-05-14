İsrail, Gazze'deki Filistinlilere işkence uyguluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'deki Filistinlilere işkence uyguluyor

İsrail, Gazze\'deki Filistinlilere işkence uyguluyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilere karşı şiddetli işkence uyguladığını ve aç bırakma politikası izlediğini açıkladı.

14.05.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilere karşı şiddetli işkence uyguladığını ve aç bırakma politikası izlediğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in dün alıkoyduğu çok sayıda Filistinliyi serbest bıraktığını, serbest bırakılan 10 kişinin Gazze'nin orta bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini söyledi.

Hastaneye getirilen Filistinlilerin sağlık durumlarının "içler acısı" olduğunu belirten Sevabite, Filistinlilerin son derece zayıf ve aç göründüklerini ve sürekli sağlık takibine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Sevabite, "İsrail ordusu Filistinlilere vücutlarında açıkça görülecek şekilde ağır işkenceler uyguladı. Onları aç bırakma, yiyecek, su, ilaç ve tedaviden mahrum bırakma politikası izledi." dedi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5 binden fazla Filistinliyi alıkoyduğunu ve onlara karşı insanlık suçu işlediğini dile getiren Sevabite, ilgili tüm uluslararası kurumlara duruma acilen müdahale etmeleri ve alıkonulan Filistinlilerin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistinli yetkili, "alıkonulan ve kaçırılanların hayatlarının ve onlara karşı işlenen suçların tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD yönetimine ait olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Filistinlilere işkence uyguluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
18:27 Bir futbolcudan daha fazlası Ronaldo’nun Merih için yaptıklarına bakın Bir futbolcudan daha fazlası! Ronaldo'nun Merih için yaptıklarına bakın
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:47:09. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'deki Filistinlilere işkence uyguluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement