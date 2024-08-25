İsrail, Gazze'deki Filistinlilere yeni bir saldırı başlatacak

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İsrail ordusu, daha önce "insani bölge" ilan ettiği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ın doğusuna saldırı başlatacağını duyurarak, buradaki Filistinlerden göç etmelerini istedi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor. İsrail ordusu, önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra da boşaltılmasını istiyor, hatta buralara da saldırılar düzenliyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu bağlamda sosyal medya hesabından yeni harita paylaştı.

Adraee, daha önce "insani bölge" şeklinde duyurduğu haritada 128. blok olarak belirtilen Deyr Belah kentinin doğusundaki bölgenin boşaltılmasını ve bölge sakinlerinden batıya gitmelerini istedi.

Bölgeye saldırı düzenleneceğini belirten Adraee, daha önce "insani alan" ilan ettiği bölgenin "tehlikeli çatışma alanı" olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in boşaltılmasını istediği haritada yer alan bölgede, Aksa Şehitleri Hastanesinin yer almadığını belirtti.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.