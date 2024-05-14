İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe zorluyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki Filistinlileri göçe zorluyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe zorlamaya devam ederken bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı. Gazze'de yaşayan Filistinliler, güvenli bir yer olmadığı için sürekli zorunlu göçe maruz kalıyor. Son bir haftada Gazze nüfusunun yüzde 20'si yeniden yerinden oldu.

14.05.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinleri göçe zorlamaya devam ederken bölgedeki saldırılarını da sürdürüyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altında.

Saldırılarda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi ise yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.

Tüm bu sorunların yanı sıra Gazze'de yaşayan Filistinliler, gidecek güvenli bir yer olmadığı için sürekli zorunlu göçe maruz kalıyor.

Refah'ın doğusu ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinin boşaltılması uyarısında bulunan İsrail ordusu, Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Filistinlilere Gazze'nin kuzeyindeki bazı mahalleleri boşaltmaları uyarısında bulundu.

Söz konusu mahallelerin Filistinli gruplarca kullanıldığını ve İsrail tarafına bu bölgelerden roket atıldığını ileri süren Adraee, buralardaki Filistinlilerden Gazze şehrinin batısına gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusu ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da kalan Filistinlilere bu bölgelerden ayrılmaları uyarısında bulunmuştu.

Son bir haftada Gazze nüfusunun yüzde 20'si yeniden yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, şu ana kadar Refah'tan 450'den fazla Filistinli göç etmek zorunda kaldı.

Refah'ın yanı sıra Cibaliya'da da binlerce Filistinli İsrail saldırıları nedeniyle yerinden oldu.

BM'nin açıklamasına göre, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de son bir haftada nüfusun yüzde 20'si yeniden yerinden edildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba bulundu İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:15:35. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement