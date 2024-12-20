İsrail, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampında bir apartman dairesini bombalayarak 7 Filistinliyi öldürdü

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İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki bir apartman dairesini insansız hava aracı (İHA) ile hedef alması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bir sağlık yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Yafa Kulesindeki bir apartman dairesini bombalaması sonucu ölen 4 kişinin cenazesinin yanı sıra saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldığını söyledi.

Nuseyrat Kampındaki El-Avde Hastanesi yönetimi de yaptığı açıklamada, İsrail'in bombaladığı apartman dairesinde yaşamını yitiren 3 Filistinlinin naaşının yanı sıra saldırıda yaralanan 16 kişinin hastaneye ulaştırıldığını kaydetti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait İHA'nın Nusayrat Mülteci Kampının ortasındaki Yafa Kulesi'nde bulunan bir apartman dairesini hedef aldığını, binanın dördüncü ve beşinci katlarında büyük hasar oluştuğunu söyledi.