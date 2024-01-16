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İsrail, Gazze'deki tünel ağının uzunluğunun beklentilerin üzerinde olduğunu belirtti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki tünel ağının uzunluğunun beklentilerin üzerinde olduğunu belirtti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tünel ağının uzunluğunun Tel Aviv'in beklentilerin üzerinde olduğu ve yaklaşık 700 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. İsrailli güvenlik yetkilileri, Hamas'ın Gazze'deki tünel ağının toplam uzunluğunun 560 ila 720 kilometre arasında değiştiğini ifade etti. Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünellerin komuta kademesinin kullanımındakiler ve operasyonlar için kullanılanlar şeklinde ikiye ayrılabileceği ve ikinci tür tünellerin uzun süreli kullanıma uygun olmadığı belirtildi.

İsrail, Gazze\'deki tünel ağının uzunluğunun beklentilerin üzerinde olduğunu belirtti
16.01.2024 - 23:43,
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki tünel ağının uzunluğunun Tel Aviv'in beklentilerin üzerinde olduğu ve yaklaşık 700 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Haaretz gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkilisinin, "Hamas'ın Gazze'deki Şeridi'ndeki tünel ağının toplam uzunluğu 560 ila 720 kilometre arasında değişiyor." dediğini aktardı.

Haberde, İsrailli yetkililerinin daha önce, Gazze'deki tünellerin 400 kilometre civarında olduğu ve bölgede "5 bin 700 tünel girişinin bulunduğunu" tahmin ettiği kaydedildi.

Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünellerin "komuta kademesinin kullanımındakiler" ve "operasyonlar için kullanılanlar" şeklinde ikiye ayrılabileceği, ikinci tür tünellerin uzun süreli kullanıma uygun olmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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