İsrail, Gazze'deki UNRWA okulunu ikinci kez bombaladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu bir gün içinde ikinci kez daha bombaladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Nusayrat Mülteci Kampı bölgesindeki UNRWA okulunu bombaladı, okulda ciddi hasara yol açtı. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Ayrıca sağlık kaynakları, İsrail'in son saatlerde Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bölgeleri hedef alan bir dizi hava ve topçu saldırısı düzenlediğini, çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.
Bu, İsrail'in "Yeni Kamp Ortak İlköğretim Okulu" adını taşıyan okula 24 saatten kısa süre içinde düzenlediği ikinci bombardıman oldu.
Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, dün akşam İsrail topçu birliklerinin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki aynı okulu hedef alması sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu duyurmuştu.
İsrail 10 Nisan'dan bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgelere çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırılar düzenliyor.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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