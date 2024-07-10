İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesinden çekildi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesinden çekildi

İsrail ordusu, yaklaşık iki hafta süren yoğun kara saldırısının ardından Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesinden çekildi. Bölgede bulunan yer altı tünelleri imha edildi, silah depoları ele geçirildi ve silahlı kişiler gözaltına alındı. İsrail ordusunun çekildiği Şucaiyye'de büyük yıkım bıraktığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde ise İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor ve Filistinliler tekrar göçe zorlanıyor.

10.07.2024 18:25
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İsrail ordusunun, yaklaşık iki hafta önce yeniden yoğun kara saldırısı başlattığı Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesinden çekildiği bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, kara birlikleri iki haftadır yoğun şekilde saldırılarına devam ettiği Şucaiyye'den çekildi.

Bölgede 8 yer altı tünelinin bulunduğu ve imha edildiği, "silahlı kişilerin gözaltına alındığı", silah depolarının da ele geçirildiği öne sürüldü.

Gazze Şeridi'ndeki görgü tanıkları İsrail ordusunun çekildiği Şucaiyye'de büyük yıkım bıraktığını aktardı. Bazı Filistinlilerin, İsrail ordusunun çekildiği Şucaiye'ye döndüğü belirtildi.

Aynı şekilde, bölgede İsrail ordusuna ait hasarlı bazı askeri araçların da bırakıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar yoğunlaşıyor

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için Hamas ve Tel Aviv arasında dolaylı müzakereler devam ederken, İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri tekrar göçe zorluyor.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Filistinlerden bölgeyi terk ederek orta kesimde bulunan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası haline geldi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesinden çekildi - Son Dakika

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