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İsrail, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu bölgede bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Toplamda ise 464 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail, Gazze Şeridi\'nde bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı
19.12.2023 - 21:31,
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İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun resmi sitesinde konuya ilişkin açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde öldürülen İsrail askerinin adının Maoz Finkstein (25) olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısını toplam 464 olarak açıkladı.

İsrail ordusundan sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, Yedek Binbaşı Daniel Yacov Ben Harosh ile Yedek Yüzbaşı Rotem Yoseff Levy'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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