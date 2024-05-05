İsrail, Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'nin komutanını öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'nin komutanını öldürdü

İsrail, Gazze Şeridi\'nde İslami Cihad Hareketi\'nin komutanını öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinde İslami Cihad Hareketi'nin Refah Tugayı Komutanı Eymen Zarub'u öldürdüğünü iddia etti. İsrail ordusu, yapılan ortak operasyonda Zarub'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Zarub'un 7 Ekim'deki operasyonda görev aldığı ve operasyonda iki İslami Cihad mensubunun da hayatını kaybettiği belirtildi. Filistinli gruplar, İsrail'e yönelik saldırıları, Mescid-i Aksa ve kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık verme gerekçesiyle gerçekleştirmişti. İsrail'in açıklamasına göre, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsrailli öldü, 5 bin 132 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda ise en az 34 bin 654 Filistinli öldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

05.05.2024 03:11
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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinde İslami Cihad Hareketi'nin Refah Tugayı Komutanı Eymen Zarub'u öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatının Şin-Bet (Şabak) ortak operasyonunda İslami Cihad Hareketi'nin Refah Tugayı Komutanı Eymen Zarub etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Zarub'un 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunda görev aldığı belirtilen açıklamada, operasyonda iki İslami Cihad mensubunun da hayatını kaybettiği duyuruldu.

İslami Cihad Hareketi'nden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Filistinli gruplar, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'nin komutanını öldürdü - Son Dakika

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