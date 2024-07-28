İsrail, Gazze Şeridi'nde operasyon düzenleyeceğini açıkladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde operasyon düzenleyeceğini açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce 'güvenli' ilan ettiği El Bureyc bölgesinde 'operasyon düzenleneceğini' açıklayarak bölgenin derhal boşaltılmasını istedi. Bu nedenle binlerce Filistinli, El Bureyc Mülteci Kampı ve çevresindeki yerleri terk etmek zorunda kaldı. İsrail'in saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli defalarca göç etmek zorunda kaldı. Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen binlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

28.07.2024 23:01
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli" ilan ettiği El Bureyc bölgesinde "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak bölgenin derhal boşaltılmasını istemesi üzerine binlerce Filistinli, El Bureyc Mülteci Kampı ve çevresindeki yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli defalarca göç etmek zorunda kaldı.

İsrail'in daha önce "güvenli" bölge olarak nitelendirdiği El Burayc'e operasyon düzenleneceğini açıklamasıyla muhtemel saldırılardan korkan binlerce Filstinli bölgeyi boşaltmaya başladı.

Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze kent merkezinde Eş-Şüheda ile El Bureyc bölgelerinde daha önce "güvenli" bölge olarak açıkladığı bazı yerlere operasyon düzenleneceğini ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını belirten Adraee, Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 324 Filistinli öldü, 90 bin 830 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'nde operasyon düzenleyeceğini açıkladı - Son Dakika

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