İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ni tamamen kullanılamaz hale getirdi

İsrail ordusu, düzenlediği saldırılar sonrası tamamen kullanılamaz hale getirdiği Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırıların ardından İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinden çekildiği doğrulandı.
Açıklamada, Şifa Hastanesi kompleksinde oluşan ağır yıkım ve içerde oluşan tahribata rağmen saldırılar sırasında sivillerin, hastaların ve sağlık ekiplerinin zarar görmesinin engellendiği iddia edildi.
İsrail ordusu, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürdü, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoydu.
Geride yıkım ve katliam kaldı
İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından saldırıların boyutu da gün yüzüne çıktı. Saldırılar nedeniyle Şifa Hastanesi harabeye dönerken çevre sokaklarda onlarca Filistinlinin cesedi olduğu görüldü.
Gazze'nin en büyük hastanesini kullanılamaz hale getiren İsrail güçlerinin, binalar içerisinde de ağır hasar oluşturduğu gözlendi.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini bildirmişti. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.
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