İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Yerleşim Alanlarını Bombaladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Yerleşim Alanlarını Bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 299. gününde sürdürerek sivil yerleşim alanlarını bombaladı. İsrail askerlerinin gece boyunca hava saldırıları ve topçu atışlarıyla Gazze'nin farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı belirtildi. Saldırılarda birçok kişi yaralanırken, bir sivil hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda hastane ve eğitim kurumları da tahrip edildi.

31.07.2024 09:47
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 299. gününde sürdürerek sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerini gece boyunca hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki el-Mavasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadır kamplarına yönelik İsrail askerlerince açılan ateş sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, yaralıların bölgedeki Kızılhaç sahra hastanesine nakledildiği ifade edildi.

İsrail'in güneydeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı vurgulanan haberde, İsrail topçu birliklerinin Gazze kentindeki ez-Zeytun, eş-Şucaiyyye ve et-Tufah mahallelerini hedef aldığı kaydedildi.

Gazze kentine yönelik saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen haberde, kuzeydeki Cibaliya bölgesini de gece boyunca hedef aldığına işaret edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 618 Filistinli öldü, 91 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Yerleşim Alanlarını Bombaladı - Son Dakika

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