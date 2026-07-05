İsrail, Gazze'ye Dönüşte Arama Merkezini Taşıdı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye Dönüşte Arama Merkezini Taşıdı

05.07.2026 16:19
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İsrail, Gazze'ye dönen Filistinlilerin güvenlik kontrollerini Refah'tan Kerem Ebu Salim'e taşıdı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne dönen Filistinlilerin uzun süredir ağır güvenlik uygulamaları ve kısıtlamalara maruz kaldığı Refah Sınır Kapısı'ndaki arama merkezini Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na taşıma kararı aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Mısır'dan Gazze'ye dönen Filistinlilerin güvenlik kontrolünden geçirildiği Refah Sınır Kapısı yakınındaki "Regavim" arama merkezi, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na taşınacak.

Haberde, İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırılan iddiada, kararın kontrol noktalarında "kaçak eşya sokma girişimlerinin tespit edilmesinin" ardından alındığı öne sürüldü.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını şubat ayında sınırlı şekilde yeniden açmasına rağmen Gazze'ye dönüşleri sıkı güvenlik prosedürlerine tabi tutmayı sürdürüyor. Dönüşlerine izin verilen Filistinliler, saatler süren sorgulamalardan geçirildiklerini, cep telefonları, altın takıları ve diğer kişisel eşyalarına el konulduğunu belirtiyor.

İsrail makamları, yalnızca onaylı listelerde yer alan Filistinlilerin Gazze'ye dönüşüne izin verildiğini, tüm bagajların ayrıntılı şekilde arandığını aktardı.

İsrail güvenlik kurumu ise son aylarda Gazze'ye cep telefonu, SIM kart, taşınabilir bellek, taşınabilir şarj cihazı ve çeşitli elektronik ekipmanların sokulmasının engellendiğini iddia etti.

İsrail, arama merkezinin Kerem Ebu Salim'e taşınmasının geçiş mekanizmasını değiştirmeyeceğini, uygulamanın Mısır, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu koordinasyonunda sürdürüleceğini savundu.

Yarı resmi verilere göre yaklaşık 80 bin Filistinli Gazze'ye dönebilmek için kayıt yaptırdı. Aralarında yaşlılar ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, maruz kaldıkları sıkı uygulamalara rağmen zorla yerinden edilmeyi reddettiklerini ve yıkıma rağmen topraklarına dönmekte kararlı olduklarını ifade ediyor.

İsrail, Mayıs 2024'ten bu yana işgal altında tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında tam kapasiteyle açması gerekirken, geçişlere yalnızca sınırlı sayıda kişinin yararlanabildiği sıkı kısıtlamalar uygulamaya devam ediyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, hava saldırıları, topçu atışları ve yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye Dönüşte Arama Merkezini Taşıdı - Son Dakika

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