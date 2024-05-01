İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım tırları gönderdi - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım tırları gönderdi

İsrail, Gazze Şeridi\'ne insani yardım tırları gönderdi

İsrail'in uluslararası baskılar sonucunda açtığı Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan insani yardım tırları Gazze Şeridi'ne girdi. Yardımlar, İsrail ordusunun denetiminde Gazze'ye ulaştırıldı. Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık ve insanlık felaketi nedeniyle uluslararası toplum, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor. İsrail'in saldırıları sonucunda ise binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

01.05.2024 17:15
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İsrail'in uluslararası toplum ve özellikle ABD'den gelen baskılar karşısında açtığı Beyt Hanun (Eretz) Sınır Kapısı'ndan açlık ve insanlık felaketinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım tırları girdi.

İsrail, 7 Ekim'den itibaren sadece askeri amaçlar için kullandığı Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın, uluslararası toplum ve ABD'den gelen baskı karşısında 5 Nisan'da insani yardımların geçişi için kullanılmasını kabul etmişti.

AA ekibi, yardım tırlarının Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçişini görüntüledi. Ürdün'den İsrail tarafındaki Eretz'e getirilen yardımlar ordunun denetiminde, Gazze Şeridi'nin içine gidecek tırlara yüklendi.

Öte yandan sınır kapısının bulunduğu bölgeden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde saldırıların yol açtığı yıkım ve enkaza dönüşen yapılar görüldü. İsrail ordusunun bölgedeki askeri yoğunluğu dikkati çekti.

İsrail, World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının 1 Nisan'da Gazze Şeridi'nde öldürülmesinin ardından gelen küresel baskı ve ABD'nin talimatı doğrultusunda Beyt Hanun Sınır Kapısı ve Usdud (Aşdod) Limanı'nı insani yardımların geçişi için açmayı kabul etmişti.

BM'den Gazze'nin kıtlığa sürüklendiği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 34 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 78 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım tırları gönderdi - Son Dakika

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