İsrail, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için geçişleri açacak - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için geçişleri açacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde açlıkla mücadele eden bölge halkına insani yardımların ulaştırılabilmesi için Erez geçişi ve Aşdod limanı yeniden açılacak. Ayrıca, Ürdün'den gelen yardımlar da Kerem Şalom kara geçişi üzerinden bölgeye ulaştırılacak. BM uzmanları, İsrail'in altı aydır süren saldırı ve ablukası nedeniyle Gazze'deki halkın çoğunun açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

05.04.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
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KUDÜS, 5 Nisan (Xinhua) -- İsrail, insani yardımların Gazze Şeridi'nde açlıkla savaşan bölge halkına ulaştırılabilmesi için önemli geçişlerin yeniden açılacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Erez geçişi, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenlemesinden bu yana ilk kez geçici olarak yeniden açılacak.

Açıklamada, Aşdod limanından da Gazze'ye yardım sevkiyatının yapılacağı, ayrıca Ürdün'den gelen yardımların da bir diğer kara geçişi olan Kerem Şalom üzerinden bölgeye ulaştırılacağı belirtildi.

BM uzmanları sıklıkla, İsrail'in altı aydır süren saldırı ve ablukası nedeniyle Gazze'deki halkın çoğunun açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor. İsrail, çatışmaların başlamasından bu yana Gazze Şeridi'ne gıda, su, elektrik ve gaz tedarikini kesmiş durumda.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Ürdün, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için geçişleri açacak - Son Dakika

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