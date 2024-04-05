İsrail, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için geçişleri açacak

KUDÜS, 5 Nisan (Xinhua) -- İsrail, insani yardımların Gazze Şeridi'nde açlıkla savaşan bölge halkına ulaştırılabilmesi için önemli geçişlerin yeniden açılacağını duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Erez geçişi, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenlemesinden bu yana ilk kez geçici olarak yeniden açılacak.
Açıklamada, Aşdod limanından da Gazze'ye yardım sevkiyatının yapılacağı, ayrıca Ürdün'den gelen yardımların da bir diğer kara geçişi olan Kerem Şalom üzerinden bölgeye ulaştırılacağı belirtildi.
BM uzmanları sıklıkla, İsrail'in altı aydır süren saldırı ve ablukası nedeniyle Gazze'deki halkın çoğunun açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor. İsrail, çatışmaların başlamasından bu yana Gazze Şeridi'ne gıda, su, elektrik ve gaz tedarikini kesmiş durumda.
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