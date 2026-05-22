İsrail, Gazze'ye Tır Girişini Kısıtladı

22.05.2026 13:29
Ateşkes gereği haftada 4400 tır girmesi gerekirken, İsrail yalnızca 1287 tıra izin verdi.

Ateşkes anlaşmasına göre Gazze Şeridi'ne haftada 4 bin 400 tır girmesi gerekirken İsrail, son bir haftada yalnızca 1287 tırın girişine izin verdi.

Gazze'de Ekim 2025'te ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen İsrail, insani yardım, tıbbi malzeme ve sağlık ekipmanlarının girişine yönelik kısıtlamalarını büyük ölçüde sürdürüyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yayımlanan raporda, 15-21 Mayıs tarihlerinde Gazze Şeridi'ne tırların ve yayaların girişine ilişkin bilgi verildi.

Ateşkes anlaşmasına göre günde 600, haftada 4 bin 400 tırın Gazze Şeridi'ne girmesi gerekirken bölgeye son bir haftada yalnızca 1287 tır ulaşabildi.

Ateşkesi ihlal eden İsrail, girmesi gereken tırların yalnızca yüzde 30'una izin verdi.

Tırların 693'ünün insani yardım, 559'unun ticari ürün, 35'inin akaryakıt taşıdığı ifade edilen raporda, İsrail'in tırların girişine yönelik kısıtlamalarının Gazze Şeridi'ndeki krizi derinleştirdiği kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan yolcu geçişine de kısıtlama

Ateşkes anlaşmasına göre Refah Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama çift yönlü 1400 yolcu geçişine izin verilmesi gerektiği hatırlatılan raporda, son bir haftada 249'u giden, 154'ü gelen olmak üzere yalnızca 403 yayanın geçişinin sağlandığı belirtildi.

İsrail'in bu konudaki ihlallerini de sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, geçişlerin yalnızca yüzde 28'ine izin verildiği aktarıldı.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere açması ve yardım tırlarının girişlerine izin vermesi gerekiyordu ancak geçişleri kısıtlayan İsrail yönetimi bu yükümlülüğü büyük oranda yerine getirmedi.

Kaynak: AA

