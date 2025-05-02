İsrail, Gazze'ye Yardım Gemi'sine Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye Yardım Gemi'sine Saldırıyı Kınadı

Filistinli gruplar, Malta'da saldırıya uğrayan yardım gemisinden İsrail'i sorumlu tuttu.

02.05.2025 15:06
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Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için hazırlanan ve Malta açıklarında hedef alınan gemiye yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas'tan, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıdan İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, "Bu korsanlık ve organize devlet terörü suçudur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in terörist doğasını, insanlık ve adalet iradesine karşı açıkça meydan okumasını yansıtan bu suçu en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırı sonucunda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan gemi ve mürettebatının güvenliğinden tamamen faşist İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gemi mürettebatı ile dünyanın dört bir yanından İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırılara karşı duran aktivistlerin çabalarının desteklendiği ifade edildi.

Tüm ülkelere geminin hedef alınmasının kınanması çağrısında bulunularak, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile BM Güvenlik Konseyine, İsrail'in ihlallerinin durdurulması için müdahale etmesi çağrısında bulunuldu.

İslami Cihad Hareketi

İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada da gemiye yönelik saldırıdan İsrail sorumlu tutularak, saldırının "tüm insani ve ahlaki değerleri aşağıladığı" ifade edildi.

Bu saldırının "İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına uyguladığı soykırımda aç bırakmayı bir silah olarak kullandığını kanıtladığı" kaydedildi.

Çok sayıda aktivistin hayatını tehdit eden bu saldırının uluslararası kararların hiçe sayılması ve özgür halkların iradesine karşı meydan okuma anlamına geldiği aktarıldı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden yapılan açıklamada, gemiyi hedef alan saldırıdan İsrail sorumlu tutuldu.

"Küresel Vicdan" isimli gemiyi hedef alan "iğrenç saldırının" kınandığı açıklamada, geminin İsrail'in ablukasıyla 2 aydır gıda ve insani yardım malzemesinin girişini engellediği Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla insani bir görev üstlendiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye Yardım Gemi'sine Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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