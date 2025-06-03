İsrail, Gazze'ye Yardım Gemisine Müdahale Hazırlığında - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye Yardım Gemisine Müdahale Hazırlığında

03.06.2025 21:24
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İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Özgürlük Filosu'na yönelik müdahaleye hazırlanıyor.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFF) gemisine müdahale için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıktı.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin "dünyada açlığın en fazla yaşandığı yer ve nüfusun tamamının kıtlık riski altında olduğu tek bölge" olduğunu vurguluyor.

Yardım gemisinin, İsrail güçlerince durdurulma riski bulunuyor

Özgürlük Filosu Koalisyonundan, "Madleen" yelkenlisinin misyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Madleen, süt tozu, tıbbi malzeme ve diğer yaşamsal yardımları taşıyarak Gazze'ye doğru yola çıkıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Gazze için yola çıkan yelkenlinin Avrupa kara sularından, tamamen uluslararası sulardan geçerek Filistin sularına ulaşmayı hedeflediği belirtilirken "Silahsız ve şiddet içermeyen bu yolculuk, uluslararası hukuka tam uyum içindedir. Her türlü saldırı veya müdahale, sivillere yönelik kasıtlı ve yasa dışı bir eylem olacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

İtalyan basını, Madleen'in yaklaşık bir haftalık yolculukla Gazze kıyılarına ulaşmasının beklendiğini ancak geçen ay, Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" adlı teknesine yapıldığı gibi İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda durdurulma riski bulunduğunu aktarıyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonunun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı düzenlenmişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye Yardım Gemisine Müdahale Hazırlığında - Son Dakika

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