İsrail, Gazze'ye yardım götüren aktivistleri gözaltına aldı

05.05.2026 20:56
İsrail donanması, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndan 175 aktivisti gözaltına aldı.

(ANKARA) - İsrail donanması tarafından Akdeniz'de durdurulan Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan gözaltına alınan 175 kişi arasındaki iki aktivist olan İspanya vatandaşı Saif Abu Keshek ile Brezilya vatandaşı Thiago Ávila, Aşkelon'da mahkemeye çıkarıldı. Akttivistlerin, gözaltı sürelerinin uzatılmasının talep edildiği bildirildi.

İnsan hakları örgütü Adalah'a göre, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan uluslararası Küresel Sumud Filosu'na katılan İspanya vatandaşı Saif Abu Keshek ile Brezilya vatandaşı Thiago Ávila, bugün Aşkelon'daki mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin, Akdeniz'de yakalanan 175 kişi arasındaki bu iki aktivistin gözaltı sürelerinin dört gün uzatılması talebini değerlendirdiği belirtildi.

Adalah yetkilileri, avukatların, Şikma Cezaevi'nde görüştüğü aktivistlerden Ávila'nın gemilere el konulurken "şiddete maruz kaldığını" ve İsrail'e getirildikten sonra "tecritte tutulduğunu" söylediğini aktardı, Abu Keshek'in ise yakalanma sürecinde "elleri bağlı ve gözleri kapalı şekilde tutulduğunu" ifade ettiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise iki aktivistin, ABD yaptırımları kapsamındaki bir yapıyla bağlantılı olduğunu öne sürerek, Filistinli Yurt Dışındaki Halk Konferansı (PCPA) ile ilişki iddialarında bulundu. Söz konusu iddialar İsrail tarafından "yasa dışı faaliyet şüphesi" olarak nitelendirildi.

İspanya hükümeti ise Abu Keshek'in gözaltına alınmasını kınayarak, İsrail'in iddialarını reddetti.

Filo organizatörleri ise müdahalenin uluslararası sularda, Gazze'ye yaklaşık bin kilometre mesafede gerçekleştiğini savunarak, olayın "denizde planlanmış bir müdahale" olduğunu ileri sürdü.

50'den fazla gemiden oluşan filo, Fransa, İspanya ve İtalya'dan yola çıkarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in ablukasını kırmayı hedefliyordu. İsrail güçleri, 30 Nisan Perşembe günü Yunanistan açıklarında uluslararası sularda filoya müdahale etmiş, 175 aktivisti gözaltına almıştı.

Geçmişte de benzer girişimlerin engellendiği, İsrail'in daha önce Gazze'ye yönelik yardım filosuna müdahale ederek aktivistleri gözaltına alıp sınır dışı ettiği biliniyor.

Kaynak: ANKA

