İsrail Gazze'yi İşgal için Yedek Asker Çağırıyor
Güncel

İsrail Gazze'yi İşgal için Yedek Asker Çağırıyor

14.08.2025 11:58
İsrail ordusu, Gazze kentini işgal etmek için 80-100 bin yedek asker çağırmayı planlıyor.

İsrail ordusunun, Gazze kentini işgal için 80 bin ila 100 bin yedek asker çağırmayı planladığı belirtildi.

Yedioht Ahronot gazetesinin haberinde, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İsrail'in salı gününden bu yana saldırılar düzenlediği Zeytun Mahallesi dahil, Gazze kentinin işgal kararına ilişkin saldırı planının "ana çerçevesini" onayladığı anımsatıldı.

Haberde, planın ana çerçevesini onaylanmasının ardından Zamir'in belirlediği ön çerçeveye göre, işgal için 80 bin ila 100 bin yedek askere tebligat gönderileceği kaydedildi.

İlerleyen günlerde, Gazze kenti ve batısındaki yüksek binaları hedef alan saldırıların niteliği ve manevra yöntemlerinin yanı sıra Hamas'ın teçhiz ettiği iddia edilen gruplara karşı saldırılara ilişkin ek görüşmeler yapılacağı aktarıldı.

Haberde ayrıca işgalin, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde 2026 yılına kadar sürmesinin beklendiği paylaşıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentinin işgali planının "ana çerçevesini" dün onayladığı belirtilmişti.

Ordu komuta kademesi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileriyle Gazze kentinin işgal planının ana hatlarını ele almak üzere bir araya gelen Zamir'in, toplantıda 12 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'ne başlatılan saldırıları da ele aldığı ifade edilmişti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze

