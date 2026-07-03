İsrail Givati Tugayı Operasyonlarını Sonlandırdı

İsrail ordusu, yaklaşık 8 aydır Lübnan'ın güneyinde konuşlu olan "Givati Tugayı"nın bölgedeki operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Givati Tugayı'nın Lübnan'ın güneyindeki muharebe görevlerini tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, görev bitimi vesilesiyle ülkenin kuzeyindeki Filon Üssü'nde, Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin'in katılımıyla resmi bir tören düzenlendiği kaydedildi.

Tugayın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin iddialara yer verilen açıklamada, birliğin görevinin sınırdaki savunma operasyonlarının ardından Lübnan'ın güneyindeki Hıyam ve Bint Cubeyl ile Litani Nehri'nin kuzeyini kapsayan saldırıları içerdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, tugayın Hizbullah'a ait yüzlerce altyapı tesisini imha ettiği, yüzlerce örgüt unsurunu etkisiz hale getirdiği ve binden fazla silah ele geçirdiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, söz konusu geri çekilmenin gerekçesi, bunun birliklerin rotasyonu kapsamında önceden planlanmış rutin bir adım olup olmadığı ya da yaklaşık bir hafta önce Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmasıyla bağına ilişkin detay paylaşmadı.

İsrail basını ise askeri kararın perde arkasına dair farklı analizlere yer verdi.

Haaretz gazetesinin haberinde, bu adımın Lübnan ile yürütülen müzakereler ve denetim mekanizmalarıyla bağlantılı daha geniş bir planın parçası olduğu ifade edildi.

Haberde, söz konusu hareketliliğin tam bir çekilme anlamına gelmediği, uluslararası denetim altındaki pilot bölgeler ile "Sarı Hat"tan kısmi çekilmeleri ve güçlerin yeniden sahada konuşlandırılmasını içeren askeri düzenlemeler olduğu ileri sürüldü.

Diğer yandan Yediot Ahronot gazetesi ise kararın sahadaki ve siyasi arenadaki baskıları yansıttığını savunarak, asıl amacın askeri varlığı tamamen sonlandırmak değil, sınır hattında kalıcı bir "tampon bölge" tesis etmek olduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun kara operasyonlarındaki en seçkin birliklerinden biri olarak bilinen Givati Tugayı'nın, Lübnan'ın güneyinde konuşlu toplam güç içerisindeki oranına dair resmi bir veri bulunmuyor.

Ancak İsrail Ordu Radyosu, 27 Haziran'da yayımladığı haberde, askeri komuta kademesinin Lübnan'ın güneyindeki kara güçlerinin sayısını resmi olarak azaltmaya başladığını ve bölgedeki askeri varlığın 5 tümenden 2 tümene düşürüldüğünü duyurmuştu.

Radyo, bu tenkisatın ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasıyla eş zamanlı olarak, sınır köylerindeki Hizbullah altyapısının çökertilmesi ve savunma hatlarının güvenceye alınması hedeflerine ulaşılmasının ardından gerçekleştiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeyi işgal altında tuttuğu ve özellikle geçen mart ayından bu yana tırmandırdığı saldırılarda bugüne kadar 4 bin 298 kişi hayatını kaybetti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.