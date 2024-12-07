İsrail Golan Tepeleri'nde Askeri Gücünü Artırdı

GOLAN TEPELERİ, 7 Aralık (Xinhua) -- İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yayınlanan fotoğrafta, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlanmış İsrail birlikleri görülüyor, 6 Aralık 2024.
IDF, Suriye'deki isyancı güçlerin güneye doğru ilerlemesi üzerine, cuma günü İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde varlığını güçlendirdi. (Fotoğraf: IDF/Xinhua aracılığıyla)
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